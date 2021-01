Campania | scivola dalle lamiere e cade all’indietro | Salvatore muore a 36 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ morto all’ospedale Ruggi di Salerno l’operaio 36enne originario di Brienza (Potenza).Sasso era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro giovedì scorso in un’azienda di Bellizzi (Salerno). Ieri è spirato presso il nosocomio salernitano. Salerno, operaiodall’impalcatura:a 36Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava lavorando per una ditta edile in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.