Campania, riapertura scuole superiori: parla l’assessore regionale Fortini (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al momento in Campania sono rientrati in classe gli alunni delle classi della primaria, ma cosa accadrà per le scuole medie e superiori? Ieri, a seguito della bocciatura del Tar delle ordinanze della Regione, è stato decretato il rientro in aula da oggi per quarte e quinte elementari. Oggi però l’assessore regionale Lucia Fortini fa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Al momento insono rientrati in classe gli alunni delle classi della primaria, ma cosa accadrà per lemedie e? Ieri, a seguito della bocciatura del Tar delle ordinanze della Regione, è stato decretato il rientro in aula da oggi per quarte e quinte elementari. Oggi peròLuciafa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Riapertura scuole in Campania tornano in classe le elementari: «Ma abbiamo paura di eventuali focolai» -… - infoitinterno : Tar contro De Luca. De Magistris: la riapertura scuole pagina nera della Campania - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Anche le superiori si preparano al rientro in classe in #Campania?? - Informa_Press : Anche le superiori si preparano al rientro in classe in #Campania?? - micerco : RT @artribune: Fai: riaprono i beni in Basilicata, Campania e Toscana -