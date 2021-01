Calciomercato Sampdoria, ipotesi Serie B per l’ex Palermo La Gumina: il club cerca di fare cassa. La situazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quale futuro per Antonino La Gumina?Lo scorso 11 gennaio, la Sampdoria ha ufficializzato l'ingaggio di Ernesto Torregrossa, uno dei migliori attaccanti della Serie B. Il 28enne siciliano - che con il Brescia ha collezionato 128 presenze, 41 gol e 23 assist - ha firmato un contratto che lo legherà ai blucerchiati fino al 30 giugno del 2025, approdando alla corte di Claudio Ranieri con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.Ingaggiato Torregrossa, adesso, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Repubblica', il club di Massimo Ferrero starebbe cercando di monetizzare in Italia per poter sbloccare la situazione legata proprio a La Gumina. Servirebbero, infatti, cinque milioni di euro per il riscatto anticipato ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Quale futuro per Antonino La?Lo scorso 11 gennaio, laha ufficializzato l'ingaggio di Ernesto Torregrossa, uno dei migliori attaccanti dellaB. Il 28enne siciliano - che con il Brescia ha collezionato 128 presenze, 41 gol e 23 assist - ha firmato un contratto che lo legherà ai blucerchiati fino al 30 giugno del 2025, approdando alla corte di Claudio Ranieri con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.Ingaggiato Torregrossa, adesso, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Repubblica', ildi Massimo Ferrero starebbendo di monetizzare in Italia per poter sbloccare lalegata proprio a La. Servirebbero, infatti, cinque milioni di euro per il riscatto anticipato ...

