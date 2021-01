Calciomercato Milan, Tomori sarà domani a Milano: la formula (Di venerdì 22 gennaio 2021) Calciomercato Milan: Tomori sarà domani a Milano per cominciare la sua nuova avventura in rossonero Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky il Milan ha definito tutti i dettagli dell’arrivo di Tomori dal Chelsea. Il giocatore arriva domani in Italia. Si tratta di un prestito di 6 mesi, con diritto di riscatto fissato a 28.2 milioni di euro. Nel primo pomeriggio sarà a Milano, svolgerà le visite. Il Diavolo farà di tutto per metterlo a disposizione di Pioli già per la gara contro l’Atalanta. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi vuole ultimare tutte le pratiche (firma compresa) nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021)o per cominciare la sua nuova avventura in rossonero Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky ilha definito tutti i dettagli dell’arrivo didal Chelsea. Il giocatore arrivain Italia. Si tratta di un prestito di 6 mesi, con diritto di riscatto fissato a 28.2 milioni di euro. Nel primo pomeriggioo, svolgerà le visite. Il Diavolo farà di tutto per metterlo a disposizione di Pioli già per la gara contro l’Atalanta. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi vuole ultimare tutte le pratiche (firma compresa) nella giornata di. Leggi su Calcionews24.com

