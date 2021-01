Calciomercato Milan, offerta ufficiale per Firpo: la risposta del Barcellona (Di giovedì 21 gennaio 2021) Calciomercato Milan offerta ufficiale per Junior Firpo del Barcellona: i dirigenti blaugrana hanno risposto con una controfferta Il Milan ha deciso, vuole Junior Firpo per rinforzare la fascia sinistra ed avrebbe formulato un’offerta ufficiale per il calciatore. Si tratterebbe di un prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021)per Juniordel: i dirigenti blaugrana hanno risposto con una contrIlha deciso, vuole Juniorper rinforzare la fascia sinistra ed avrebbe formulato un’per il calciatore. Si tratterebbe di un prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L'articolo proviene da Inews.it.

