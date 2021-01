Calciomercato Milan – Junior Firpo, salta la trattativa con il Barcellona (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - salta definitivamente la trattativa tra Milan e Barcellona per Junior Firpo: non ci sono le condizioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIEdefinitivamente latraper: non ci sono le condizioni Pianeta

AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Milan, atteso nelle prossime ore #Tomori: l'obiettivo è convocarlo già per #MilanAtalanta - DiMarzio : #Milan, per #Tomori si stanno limando gli ultimi dettagli. Frenata invece per Junior #Firpo - Drek_1869 : RT @DiMarzio: #Milan, per #Tomori si stanno limando gli ultimi dettagli. Frenata invece per Junior #Firpo - cmdotcom : #Napoli mania: questa squadra non sa vincere. Idee chiare sul mercato: 'modello #Milan' per lo scudetto… -