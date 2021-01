Calciomercato Milan, i piani B per il terzino sinistro | News (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Se non arriva Junior Firpo, il Milan valuta i piani B: presenti sull'agenda di Maldini Vina, Borduchi e Mendes Calciomercato Milan, i piani B per il terzino sinistro News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Se non arriva Junior Firpo, ilvaluta iB: presenti sull'agenda di Maldini Vina, Borduchi e Mendes, iB per ilPianeta

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Milan, per #Tomori si stanno limando gli ultimi dettagli. Frenata invece per Junior #Firpo - RobiP1990 : RT @MilanPress_it: Con gli innesti del calciomercato il Milan può ancora permettersi di darsi come obiettivo il 4° posto? ???? L'editoriale… - Prologue11126 : RT @AntoVitiello: ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato -