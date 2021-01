Calciomercato, Llorente partirà solo se Osimhen sarà negativo a breve (Di giovedì 21 gennaio 2021) Calciomercato, la situazione di Llorente Fernando Llorente ancora non conosce il suo destino e dove giocherà la restante parte della stagione, ma secondo quanto riportato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 21 gennaio 2021), la situazione diFernandoancora non conosce il suo destino e dove giocherà la restante parte della stagione, ma secondo quanto riportato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA CLAMOROSA NON SOLO MILIK, ADL VUOLE CEDERE ANCHE LUI. RIVOLUZIONE IN CASA AZZURRA, I DETTAGLI >>>… - MondoNapoli : Schira: 'Udinese e Athletic Bilbao in pole position per Llorente ma torna a farsi sotto un'altra squadra di Serie A… - ForzAzzurri1926 : ??INCREDIBILE ULTIM'ORA DI MERCATO? IL NAPOLI NON LASCIA ANDAR VIA IL BOMBER? I DETTAGLI DELLA NEWS ??… - zazoomblog : Calciomercato – Llorente parte solo se Osimhen sarà negativo a breve: ecco le probabili destinazioni -… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Cds – Tre club sulle tracce di Llorente, ma al momento la cessione è bloccata: le… -