Calciomercato Juventus, intreccio con il Chelsea: possibile scambio in vista (Di giovedì 21 gennaio 2021) In casa Juventus prosegue la fase di studio delle opportunità, quando ormai manca poco più una settimana alla chiusura della finestra invernale di Calciomercato. In questo ultimo mese, sarebbero filtrate delle voci dall’estero riguardanti un presunto malessere di Merih Demiral. Il difensore turco è stato fin qui poco utilizzato da Andrea Pirlo nel corso di questa prima parte di stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'agente lo offre ai bianconeri: occasione per l'attacco A causa anche di qualche infortunio di troppo, l’ex Sassuolo ha giocato solamente 12 partite, per un totale di 840? sul terreno di gioco. Non esattamente ciò che il classe 1998 si sarebbe aspettato durante la sua seconda stagione alla Juventus, ma soprattutto considerando l’assenza forzata, causa Covid-19, di Matthijs de ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) In casaprosegue la fase di studio delle opportunità, quando ormai manca poco più una settimana alla chiusura della finestra invernale di. In questo ultimo mese, sarebbero filtrate delle voci dall’estero riguardanti un presunto malessere di Merih Demiral. Il difensore turco è stato fin qui poco utilizzato da Andrea Pirlo nel corso di questa prima parte di stagione. LEGGI ANCHE:, l'agente lo offre ai bianconeri: occasione per l'attacco A causa anche di qualche infortunio di troppo, l’ex Sassuolo ha giocato solamente 12 partite, per un totale di 840? sul terreno di gioco. Non esattamente ciò che il classe 1998 si sarebbe aspettato durante la sua seconda stagione alla, ma soprattutto considerando l’assenza forzata, causa Covid-19, di Matthijs de ...

capuanogio : I primi 20 club europei per investimenti sul #calciomercato nell'anno 2020. Ci sono tre italiane: #Juventus (5°)… - DiMarzio : Da #Dragusin a #Cacace: il punto sul #calciomercato della #Juventus - SkySport : Calciomercato, offerta per Cacace del Sint-Truiden. Il Lipsia su Dragusin - CampoFattore : Sembrava tutto fatto per Bryan Reynolds al #Benevento, con coinvolgimento della #Juve, ma la #Roma potrebbe riuscir… -