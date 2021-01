Calciomercato Juventus, incontro saltato: Paratici pronto al tentativo in extremis (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mancano nove giorni alla chiusura della finestra invernale di Calciomercato e la Juventus sarebbe ancora alla ricerca di soluzioni low cost per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo centravanti. Ieri sera, a margine della finale di Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri, Fabio Paratici avrebbe dovuto incontrare nuovamente Giovanni Carnevali, Dg del Sassuolo per parlare di Gianluca Scamacca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'agente lo offre ai bianconeri: occasione per l'attacco Lo stesso dirigente del club emiliano avrebbe confermato l’interesse dei campioni d’Italia nei confronti dell’attaccante in forza al Genoa fino a giugno. Tuttavia, nonostante i contatti continui che vi sarebbero stati nei giorni scorsi, l’incontro tra le parti, secondo TuttoMercatoWeb.com non avrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mancano nove giorni alla chiusura della finestra invernale die lasarebbe ancora alla ricerca di soluzioni low cost per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo centravanti. Ieri sera, a margine della finale di Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri, Fabioavrebbe dovuto incontrare nuovamente Giovanni Carnevali, Dg del Sassuolo per parlare di Gianluca Scamacca. LEGGI ANCHE:, l'agente lo offre ai bianconeri: occasione per l'attacco Lo stesso dirigente del club emiliano avrebbe confermato l’interesse dei campioni d’Italia nei confronti dell’attaccante in forza al Genoa fino a giugno. Tuttavia, nonostante i contatti continui che vi sarebbero stati nei giorni scorsi, l’tra le parti, secondo TuttoMercatoWeb.com non avrebbe ...

