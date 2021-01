Calciomercato Juventus, Douglas Costa potrebbe tornare: ecco i dettagli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Può cambiare il futuro di Douglas Costa. L’esterno del Bayern Monaco, ma ancora della Juve, piace al Wolverhampton Cambia il futuro di Douglas Costa? L’esterno di proprietà della Juventus, in prestito al Bayern Monaco, non sta trovando molto spazio in Baviera e secondo il Telegraph potrebbe cambiare aria molto presto. Da non escludere un nuovo prestito a metà stagione per il giocatore brasiliano. Nelle ultime ore si sarebbe mosso il Wolverhampton. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Può cambiare il futuro di. L’esterno del Bayern Monaco, ma ancora della Juve, piace al Wolverhampton Cambia il futuro di? L’esterno di proprietà della, in prestito al Bayern Monaco, non sta trovando molto spazio in Baviera e secondo il Telegraphcambiare aria molto presto. Da non escludere un nuovo prestito a metà stagione per il giocatore brasiliano. Nelle ultime ore si sarebbe mosso il Wolverhampton. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

