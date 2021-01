Calciomercato Fiorentina: occhi su Kokorin, nessun contatto con Petrachi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Calciomercato della Fiorentina s’infiamma in modo determinante. E necessario, perché la posizione in classifica della compagine di Cesare Prandelli, subentrato a Beppe Iachini, non lascia dormire sonni tranquilli a nessun dirigente della viola. Dopo aver smentito con forza contatti con Gianluca Petrachi, i toscani si sarebbero gettati su Aleksandr Kokorin, attaccante russo in forza allo Spartak Mosca. nessun contatto con Petrachi La Fiorentina, intanto, alza la voce attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del club gigliato. Rocco Commisso, patron dei viola, ha tenuto a precisare che non c’è stato nessun contatto con Gianluca Petrachi, direttore sportivo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildellas’infiamma in modo determinante. E necessario, perché la posizione in classifica della compagine di Cesare Prandelli, subentrato a Beppe Iachini, non lascia dormire sonni tranquilli adirigente della viola. Dopo aver smentito con forza contatti con Gianluca, i toscani si sarebbero gettati su Aleksandr, attaccante russo in forza allo Spartak Mosca.conLa, intanto, alza la voce attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del club gigliato. Rocco Commisso, patron dei viola, ha tenuto a precisare che non c’è statocon Gianluca, direttore sportivo ...

