Calciomercato Ascoli, nuovi rinforzi per Sottil (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ormai la situazione è chiara: per provare a centrare la salvezza, l’Ascoli deve muoversi sul Calciomercato invernale. I marchigiani sono infatti fanalino di coda della Serie B a quota 13 punti. Una prima fase di stagione complicata, che ha già visto ben tre avvicendamenti in panchina: Valerio Bertotto, Delio Rossi e l’attuale tecnico Andrea Sottil. Proprio quest’ultimo ha riaperto il discorso salvezza, ma ci sarà da lottare e da soffrire fino all’ultimo. Ecco perché l’allenatore torinese ha bisogno quanto prima di nuovi rinforzi per raggiungere l’obiettivo. Ecco quali sono state le principali trattative di Calciomercato dell’Ascoli. Calciomercato Ascoli, tre colpi in attacco L’Ascoli ha messo a segno il colpo più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ormai la situazione è chiara: per provare a centrare la salvezza, l’deve muoversi sulinvernale. I marchigiani sono infatti fanalino di coda della Serie B a quota 13 punti. Una prima fase di stagione complicata, che ha già visto ben tre avvicendamenti in panchina: Valerio Bertotto, Delio Rossi e l’attuale tecnico Andrea. Proprio quest’ultimo ha riaperto il discorso salvezza, ma ci sarà da lottare e da soffrire fino all’ultimo. Ecco perché l’allenatore torinese ha bisogno quanto prima diper raggiungere l’obiettivo. Ecco quali sono state le principali trattative didell’, tre colpi in attacco L’ha messo a segno il colpo più ...

psb_original : UFFICIALE - Simeri è un nuovo giocatore dell'Ascoli #SerieB - pietroscogna : Scambio di prestiti tra Ascoli e Bari: l’esterno Sarzi Puttini scende in C, D’Orazio e Simeri salgono di categoria. #calciomercato - psb_original : Ascoli, è fatta per Simeri #SerieB - Glongari : Confermato. #Simeri passa all’#Ascoli in prestito con diritto di riscatto. La foto della firma @tvdellosport… - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Calciomercato Pescara, in arrivo Pirola. Scognamiglio verso l'Ascoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Ascoli Calciomercato: Dionisi, fatta con l'Ascoli. Sabelli va ad Empoli Cosenza Channel Calciomercato Ascoli, nuovi rinforzi per Sottil

Ormai la situazione è chiara: per provare a centrare la salvezza, l’Ascoli deve muoversi sul calciomercato invernale. I marchigiani sono infatti fanalino di coda della Serie B a quota 13 punti. Una ...

Ascoli Calcio, ufficiali arrivi in prestito di Simeri e D'Orazio. Scelti numeri di maglia

Diventano ufficiali tre operazioni di calciomercato sull'asse Ascoli-Bari. In bianconero arrivano il 27enne attaccante Simone Simeri (in prestito con diritto di riscatto) ed il 30enne terzino sinistro ...

Ormai la situazione è chiara: per provare a centrare la salvezza, l’Ascoli deve muoversi sul calciomercato invernale. I marchigiani sono infatti fanalino di coda della Serie B a quota 13 punti. Una ...Diventano ufficiali tre operazioni di calciomercato sull'asse Ascoli-Bari. In bianconero arrivano il 27enne attaccante Simone Simeri (in prestito con diritto di riscatto) ed il 30enne terzino sinistro ...