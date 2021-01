Calcio, Paolo Dal Pino rieletto presidente della Lega Serie A, ma prende tempo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una giornata importante per le Lega Serie A di Calcio: Paolo Dal Pino, infatti, è stato riletto presidente con 14 voti. La conferma di questo riscontro è arrivata nell’assemblea odierna, come riferisce gazzetta.it, nel corso della seconda votazione. Tuttavia, Dal Pino ha posto una condizione, ovvero quello di riservarsi un po’ di tempo per valutare se accettare o meno la nomina: “Gli incarichi in quanto tali non mi interessano, ho apprezzato di aver ottenuto 14 voti, ma mi prenderò dei giorni per ragionarci“, le parole del n.1 della Lega (fonte: Ansa), aggiungendo: “Le nomine vanno fatte in base alle competenze e vanno fatte in assemblea, poi è normale che ci siano degli accordi e ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una giornata importante per leA diDal, infatti, è stato rilettocon 14 voti. La conferma di questo riscontro è arrivata nell’assemblea odierna, come riferisce gazzetta.it, nel corsoseconda votazione. Tuttavia, Dalha posto una condizione, ovvero quello di riservarsi un po’ diper valutare se accettare o meno la nomina: “Gli incarichi in quanto tali non mi interessano, ho apprezzato di aver ottenuto 14 voti, ma mirò dei giorni per ragionarci“, le parole del n.1(fonte: Ansa), aggiungendo: “Le nomine vanno fatte in base alle competenze e vanno fatte in assemblea, poi è normale che ci siano degli accordi e ...

