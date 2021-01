Calcio femminile, Sara Gama sottolinea: “Lavoriamo per il professionismo e l’aumento degli investimenti. Siamo ancora indietro” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 30 novembre 2020 si è materializzato qualcosa di storico nell’asset politico in ambito calcistico. Sara Gama, capitana della Nazionale di Calcio femminile, è stata la prima donna a essere nominata vice-presidente dell’Associazione Italiana calciatori. Un qualcosa di molto significativo, dal momento che Gama ha da sempre incarnato la lotta per i diritti delle donne nel “Pallone”, contro la ghettizzazione e la discriminazione di genere esistente nel nostro Paese. Negli ultimi anni il Calcio femminile si è conquistato dello spazio, grazie soprattutto a quanto hanno saputo fare le ragazze di Milena Bertolini nei loro match per le qualificazioni mondiali e per i quarti di finale raggiunti nella rassegna iridata. Una competizione che ha acceso i riflettori sull’intero ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 30 novembre 2020 si è materializzato qualcosa di storico nell’asset politico in ambito calcistico., capitana della Nazionale di, è stata la prima donna a essere nominata vice-presidente dell’Associazione Italiana calciatori. Un qualcosa di molto significativo, dal momento cheha da sempre incarnato la lotta per i diritti delle donne nel “Pallone”, contro la ghettizzazione e la discriminazione di genere esistente nel nostro Paese. Negli ultimi anni ilsi è conquistato dello spazio, grazie soprattutto a quanto hanno saputo fare le ragazze di Milena Bertolini nei loro match per le qualificazioni mondiali e per i quarti di finale raggiunti nella rassegna iridata. Una competizione che ha acceso i riflettori sull’intero ...

Calcio femminile, Sara Gama sottolinea: “Lavoriamo per il professionismo e l’aumento degli investimenti. Siamo ancora indietro”

