Calcio femminile | Sara Gama | “Lavoriamo per il professionismo e l’aumento degli investimenti Siamo ancora indietro”

Il 30 novembre 2020 si è materializzato qualcosa di storico nell'asset politico in ambito calcistico. Sara Gama, capitana della Nazionale di Calcio femminile, è stata la prima donna a essere nominata vice-presidente dell'Associazione Italiana calciatori. Un qualcosa di molto significativo, dal momento che Gama ha da sempre incarnato la lotta per i diritti delle donne nel "Pallone", contro la ghettizzazione e la discriminazione di genere esistente nel nostro Paese. Negli ultimi anni il Calcio femminile si è conquistato dello spazio, grazie soprattutto a quanto hanno saputo fare le ragazze di Milena Bertolini nei loro match per le qualificazioni mondiali e per i quarti di finale raggiunti nella rassegna iridata. Una competizione che ha acceso i riflettori sull'intero

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Futuro del calcio femminile, Sara Gama: "Professionismo e investimenti per sport di base" Sky Sport Su Sky la storia del calcio femminile. Gama: ''Tutto cambiato negli ultimi 4 anni''

Domani su Sky Sport (e poi on demand) andrà in onda ''L’uomo della domenica - Giovinette'', dedicato alla storia del calcio femminile in Italia. Tra gli interventi, anche quello della capitana della J ...

