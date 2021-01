Calciatori Panini | sull’album anche le figurine della Nazionale Cantanti

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) LaItalianae lahanno stretto un accordo di collaborazione per celebrare i rispettivi 40 e 60 anni di fondazione. Lasosterrà la le iniziativeNic e inserirà in due pagine apposite dello storico album 28, 22 in figurina e 6 stampate. Nella raccolta più famosa d’Italia saranno presenti Mogol, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Paolo Belli, Mattia Briga, Paolo Vallesi, Alex Britti, Ermal Meta, Salmo, Bob Sinclar, Alberto Urso, Shade, Neri Marcore’, Boosta, Bugo, Rocco Hunt, Niccolo’ Fabi, Clementino, Tony Effe e Fede. Invece sono stampate le immagini in figurina di Marco Masini, direttore tecnicosquadra, Moreno, Boro Boro, Valerio Mazzei, Marco Filadelfia e Damante. SportFace.