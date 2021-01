Buongiorno dalla Borsa 21 gennaio 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Tele) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,83%; sulla stessa linea, balzo del Nasdaq 100, che archivia la giornata a 13.296,45 punti. Tokyo amplia la performance positiva dello 0,82% e chiude a 28.756,9 punti. Shenzhen lievita dell’1,46% e archivia la seduta a 15.223,4 punti. Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo. Francoforte avanza dello 0,68%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,50%; si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,53%. Apprezzabile rialzo (+1,39%) a Milano per il comparto telecomunicazioni. Balza in avanti Inwit, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell’1,73%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Richieste dei ...