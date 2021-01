“Brigata Bianca” | Samuel presenta il nuovo album

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021)chiama e la sua(di amici) risponde. Pronto per lazione al pubblico, dopo un anno e mezzo di intenso lavoro tra lockdown e dirette Instagram, il secondo lavoro da solista diUmberto Romano il cantante (non “leader” per sua stessa ammissione) da quasi 25 anni dei Subsonica. Uscirà infatti il 22 gennaio “” a distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro, il primo da solista “Il Codice Della Bellezza” . La ricerca incessante di esprimersi e (r)innovarsi ha portatoad intraprendere per la prima volta un percorso musicale in solitaria nel 2016. Uncatartico, “Il Codice Della Bellezza” dal taglio Pop (prodotto da Michele Canova) commercialmente lontano dai quei suoni che ...