"Bridgerton" verso la seconda stagione. Si gira in primavera (Di venerdì 22 gennaio 2021) E' la notizia che moltissimi appassionati in tutto il mondo aspettavano: quest'anno si girerà la seconda stagione di "Bridgerton". La serie Netflix ambientata a inizio '800 tra la multietnica nobiltà inglese, con l'amore tra l'eterea Daphne Bridgerton e il duca di Hastings, aveva conquistato milioni di spettatori durante le feste di Natale.E nella primavera del 2021 tutti i protagonisti saranno di nuovo sul set. Per annunciarlo Netflix ha diffuso una nota con poche frasi di Lady Whistledown, la pettegola narratrice che figura come voce narrante nella serie. Queste le sue parole: "L'autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini ...

