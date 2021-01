Bridgerton 2 ci sarà, è ufficiale: Lady Whistledown dà l’annuncio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il rinnovo era nell'aria da settimane dopo il grande successo ottenuto: ad oggi è uno dei telefilm più visti su Netflix L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il rinnovo era nell'aria da settimane dopo il grande successo ottenuto: ad oggi è uno dei telefilm più visti su Netflix L'articolo proviene da Gossip e Tv.

WeCinema : Week end col cinema: il web è impazzito per loro e ora li corteggiano produzioni sempre più internazionali. Il ‘Duc… - falightwood : Qui per dirvi che la 2 stagione di #Bridgerton sarà su Anthony e già non vedo l’ora perché è uno tra i personaggi m… - graziabea : #Netflix annuncia tramite Lady Whistledown, il rinnovo di #Bridgerton ??. Lord Anthony non vedo l' ora di vedere cos… - mafrasen1 : Stagione 2 che sarà l'apoteosi di Anthony, #TheViscountWhoLovedMe! Ora vogliamo sapere chi sarà Kate!!!!… - hznll28 : RT @masegno: La seconda stagione di bridgerton sarà su Anthony I MIEI DIRITTI RICONOSCIUTI STIAMO GODENDO -