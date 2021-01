Brescia prima in Europa per mortalità da smog, a Milano 4000 morti all'anno (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Brescia è la prima città in Europa per tasso di mortalità dovuta alle polveri sottili, il Pm 2.5, e Bergamo la segue in classifica. Nell'area metropolitana di Milano inoltre si stimano quasi 4000 decessi annui (esattamente 3967) che potrebbero essere evitati se fossero rispettati gli standard fissati dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità. Lo rende noto uno studio pubblicato su 'The Lancet Planetary Health', condotto dai ricercatori dell'Institute for Global Health di Barcellona coadiuvati da altri istituti in Europa e negli Usa. Nella 'top ten' della maggiore mortalità figurano anche Vicenza, al quarto posto, e Saronno, grosso centro in provincia di Varese, ottavo. ISGlobal ha stilato un vero e proprio ranking comprendente 858 città ... Leggi su agi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI -è lacittà inper tasso didovuta alle polveri sottili, il Pm 2.5, e Bergamo la segue in classifica. Nell'area metropolitana diinoltre si stimano quasidecessi annui (esattamente 3967) che potrebbero essere evitati se fossero rispettati gli standard fissati dall'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità. Lo rende noto uno studio pubblicato su 'The Lancet Planetary Health', condotto dai ricercatori dell'Institute for Global Health di Barcellona coadiuvati da altri istituti ine negli Usa. Nella 'top ten' della maggiorefigurano anche Vicenza, al quarto posto, e Saronno, grosso centro in provincia di Varese, ottavo. ISGlobal ha stilato un vero e proprio ranking comprendente 858 città ...

