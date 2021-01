Bombardier, GTS Rail ordina tre nuove locomotive Traxx per accrescere flotta (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bombardier Transportation e l’operatore di trasporto merci intermodale italiano GTS Rail rafforzano la loro partnership, con un ordine per tre nuove locomotive Bombardier Traxx DC3 E.494, le più vendute nel settore merci in Italia. La commessa consentirà a GTS Rail di accrescere la sua flotta di locomotive Traxx, che arriva a 20 unità complessive, tutte prodotte da Bombardier, di cui 8 di ultimissima generazione. “La firma di questo contratto rappresenta per noi un’ulteriore conferma della stima e della fiducia che legano da ormai più di tredici anni Bombardier a GTS Rail”, dichiara Franco Beretta, Ad di Bombardier ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –Transportation e l’operatore di trasporto merci intermodale italiano GTSrafforzano la loro partnership, con un ordine per treDC3 E.494, le più vendute nel settore merci in Italia. La commessa consentirà a GTSdila suadi, che arriva a 20 unità complessive, tutte prodotte da, di cui 8 di ultimissima generazione. “La firma di questo contratto rappresenta per noi un’ulteriore conferma della stima e della fiducia che legano da ormai più di tredici annia GTS”, dichiara Franco Beretta, Ad di...

