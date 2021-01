Bolzano | coppia scomparsa | sangue nella macchina del figlio | litigavano spesso

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Procedono le indagini sulladei coniugi di, Peter Neumair e Laura Perselli, avvenuta lo scorso 4 gennaio. In questi giorni, gli inquirenti si stanno occupando di analizzare il profilo di Benno, ildella, iscritto nel registro degli indagati. Da quanto emerso, in famiglia vi sarebbero state frequenti liti per motivi economici. Alcuni elementi emersi dopo la perquisizione della sua auto, inoltre, alimenterebbero il sospetto che l’uomo possa essere coinvoltosparizione dei genitori. Continue liti in famiglia: le motivazioni Da alcune settimane è ormai mistero nel bolzanese, dove unadi coniugi in pensione èimprovvisamente, apparentemente senza lasciare tracce. Difficile intravedere la motivazione di questo ...