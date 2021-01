Bollettino Covid di oggi: altri 521 morti, oltre 14mila contagi. Sale ancora il tasso di positività (5,2%) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 14.078 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 gennaio, resi noti secondi i dati del Bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 521 morti che portano il totale a 84.202 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 267.567 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.418 (-43). Sale ancora il tasso di positività, arrivando al 5,2 per cento. I dati delle regioni: VENETO – Sono 1.003 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il Bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 104 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 14.078 ida coronavirus in Italia, 21 gennaio, resi noti secondi i dati deldella Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati521che portano il totale a 84.202 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 267.567 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.418 (-43).ildi, arrivando al 5,2 per cento. I dati delle regioni: VENETO – Sono 1.003 i nuovida coronavirus in Veneto secondo ildi. Registrati in104 ...

