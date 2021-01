BMW Motorrad presenta la nuova R 18 custom

XaviFores : RT @corsedimoto: #FIMEWC Lo squadrone BMW Motorrad World Endurance annuncia per la stagione 2021 @XaviFores @MReiterberger28 @ilya_mikhalch… - gianlucasalina : Arriva dalla Kingston Custom di Dirk Oehlerking, la BMW R 18 Spirit of Passion, nuova interpretazione della maxi cr… - corsedimoto : #FIMEWC Lo squadrone BMW Motorrad World Endurance annuncia per la stagione 2021 @XaviFores @MReiterberger28… - megamodo : Ha un design inconfondibile e certamente diverso da tutte le altre. Dopo Roland Sands, Dirk Oehlerking mette al ser… - PipGirl111 : RT @CCubicos: BMW Motorrad presenta la nueva R 18 Custom Bike -

Ultime Notizie dalla rete : BMW Motorrad

Corse di Moto

Un design inconfondibile, diverso da tutti gli altri; questa è la nuova “Spirit of Passion” firmata Kingston Custom. Dopo Roland Sands, Dirk Oehlerking mette al servizio della BMW R 18 il suo inimitab ...BMW reflect on 2020 sales success Despite the pandemic-related challenges, BMW Motorrad sold 169,272 motorbikes and scooters to customers in 2020. This is their second-best sales result ever after ...