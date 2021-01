Blocco dei licenziamenti selettivo. Nuove tutele per i settori più in crisi. A marzo termina il divieto di ridurre il personale. Il Governo pensa a un’altra proroga, ma non per tutti (Di giovedì 21 gennaio 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma ieri è arrivata la conferma prima dal viceministro Misiani e dalla ministra del Lavoro Catalfo, e poi dallo stesso responsabile dell’Economia Roberto Gualtieri, che davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha annunciato la strategia di uscita soft dal divieto dei licenziamenti in scadenza a fine marzo. Prima di addentrarsi su questo terreno, Gualtieri ha auspicato un’ampia convergenza parlamentare per consentire dopo lo scostamento di bilancio tutte le altre misure indispensabili per sostenere l’economia. Tra queste spiccano la proroga della Cassa integrazione per le imprese in difficoltà, l’aumento delle risorse per trasporti e sanità fino alla “rimodulazione dell’attività della riscossione” delle cartelle esattoriali.Lo scorso anno – ha ricordato il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma ieri è arrivata la conferma prima dal viceministro Misiani e dalla ministra del Lavoro Catalfo, e poi dallo stesso responsabile dell’Economia Roberto Gualtieri, che davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha annunciato la strategia di uscita soft daldeiin scadenza a fine. Prima di addentrarsi su questo terreno, Gualtieri ha auspicato un’ampia convergenza parlamentare per consentire dopo lo scostamento di bilancio tutte le altre misure indisbili per sostenere l’economia. Tra queste spiccano ladella Cassa integrazione per le imprese in difficoltà, l’aumento delle risorse per trasporti e sanità fino alla “rimodulazione dell’attività della riscossione” delle cartelle esattoriali.Lo scorso anno – ha ricordato il ...

