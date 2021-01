Blocco dei licenziamenti, cassa integrazione, tasse: cosa prevede il nuovo Decreto Ristori (Di giovedì 21 gennaio 2021) Inizia a prendere forma il nuovo piano di aiuti all’economia che il governo punta a varare con il quinto Decreto Ristori la prossima settimana. Tra le maggiori novità introdotte nel documento troviamo un intervento totale di 26 nuove settimane di cassa integrazione Covid. Per tutti, anche se verranno tutelati maggiormente i settori più in crisi, a partire dal turismo. Una misura resa necessaria anche da una deadline che preoccupa non poco l’esecutivo per i contraccolpi sociali: la scadenza del Blocco dei licenziamenti il prossimo 31 marzo. In parallelo si dovrebbe anche confermare l’esonero contributivo alternativo all’utilizzo della cassa Covid, per chi fa rientrare i dipendenti al lavoro. Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Inizia a prendere forma ilpiano di aiuti all’economia che il governo punta a varare con il quintola prossima settimana. Tra le maggiori novità introdotte nel documento troviamo un intervento totale di 26 nuove settimane diCovid. Per tutti, anche se verranno tutelati maggiormente i settori più in crisi, a partire dal turismo. Una misura resa necessaria anche da una deadline che preoccupa non poco l’esecutivo per i contraccolpi sociali: la scadenza deldeiil prossimo 31 marzo. In parallelo si dovrebbe anche confermare l’esonero contributivo alternativo all’utilizzo dellaCovid, per chi fa rientrare i dipendenti al lavoro. Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ...

