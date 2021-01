Blackout Challenge, la sfida mortale di TikTok arriva in Italia: bimba di 10 anni si strangola (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si chiama “Blackout Challenge” ed è il trend su TikTok che ha mandato una bambina di 10 anni in coma. Oggi la bimba è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Di Cristina” ed è stata definita dai medici in “morte celebrale“. La famiglia ha dato oggi il consenso per la donazione di organi, per salvare la bambina, ma la situazione attualmente è disperata. Giù da questa mattina i medici avevano spiegato che la bambina di 10 anni era in “coma irreversibile”. Ma com’è finita la piccola bimba di Palermo da un video su TikTok… al coma? Leggi anche: Tragedia a Colleferro, 57enne trovato morto in casa: era deceduto da almeno 3 giorni TikTok: che cos’è la “Blackout Challenge”? Anche detta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Si chiama “” ed è il trend suche ha mandato una bambina di 10in coma. Oggi laè ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Di Cristina” ed è stata definita dai medici in “morte celebrale“. La famiglia ha dato oggi il consenso per la donazione di organi, per salvare la bambina, ma la situazione attualmente è disperata. Giù da questa mattina i medici avevano spiegato che la bambina di 10era in “coma irreversibile”. Ma com’è finita la piccoladi Palermo da un video su… al coma? Leggi anche: Tragedia a Colleferro, 57enne trovato morto in casa: era deceduto da almeno 3 giorni: che cos’è la “”? Anche detta ...

La bambina aveva legato un'estremità della cintura dell'accappatoio al termosifone del bagno, l'altra al collo. Potrebbe esserci il blackout challenge, un'assurda sfida lanciata sui social, alla base della morte per asfissia.