Billie Eilish e Rosalia: ascolta il duetto Lo Vas A Olvidar (Di giovedì 21 gennaio 2021) I fan di Billie Eilish e Rosalia attendevano con ansia il loro duetto e oggi è finalmente stato pubblicato Lo Vas A Olvidar. A dire la verità ero abbastanza perplesso da questo featuring e invece le voci delle due cantanti si sono sposate alla perfezione. Il video è in pieno stile ‘Billie Eilish’, Rosalia sembra più una guest star, ma perfettamente a suo agio in tutta quell’oscurità. Come hanno svelato le due artiste, il brano farà parte della colonna sonora del secondo episodio speciale della serie Euphoria, incentrato sul personaggio di Jules (interpretata da Hunter Schafer). ? .@BillieEilish & @Rosalia drop the atmospheric music video for #Euphoria song, “Lo Vas A ... Leggi su biccy (Di giovedì 21 gennaio 2021) I fan diattendevano con ansia il loroe oggi è finalmente stato pubblicato Lo Vas A. A dire la verità ero abbastanza perplesso da questo featuring e invece le voci delle due cantanti si sono sposate alla perfezione. Il video è in pieno stile ‘’,sembra più una guest star, ma perfettamente a suo agio in tutta quell’oscurità. Come hanno svelato le due artiste, il brano farà parte della colonna sonora del secondo episodio speciale della serie Euphoria, incentrato sul personaggio di Jules (interpretata da Hunter Schafer). ? .@& @drop the atmospheric music video for #Euphoria song, “Lo Vas A ...

BITCHYFit : Billie Eilish e Rosalia: ascolta il duetto Lo Vas A Olvidar - _billiexoned_ : RT @sorridicheese: Billie Eilish e la Rosalía hanno appena creato la canzone che apre le porte del paradiso. Sono in uno stato di completa… - Mentegatto1 : @perchetendenza @billieeilish @rosalia Di solito non apprezzo la musica moderna, come i kpop gli Harry stayl etc et… - honeyviolencae : due anni ad aspettare la collaborazione tra billie eilish e rosalia e se ne escono con questa cagata - bloomjdb : IN CHE SENSO BILLIE EILISH E ROSALIA HANNO FATTO UNA CANZONEEEE -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Eilish Billie Eilish annuncia il suo duetto con Rosalía “Lo Vas A Olvidar” Sky Tg24 Siamo già innamorati della traccia di Billie Eilish e ROSALÍA

La collabo che stiamo aspettando dal 2019 è finalmente fuori. Lo Vas A Olvidar è il nuovo brano di Billie Eilish e ROSALÍA, annunciato due giorni fa come parte della soundtrack del secondo episodio sp ...

Billie Eilish e Rosalia: audio, testo e traduzione di Lo Vas a Olvidar

Traduzione testo Lo vas a olvidar di Billie Eilish e Rosalia: su Ginger Generation potete ascoltare la canzone scritta per Euphoria!

La collabo che stiamo aspettando dal 2019 è finalmente fuori. Lo Vas A Olvidar è il nuovo brano di Billie Eilish e ROSALÍA, annunciato due giorni fa come parte della soundtrack del secondo episodio sp ...Traduzione testo Lo vas a olvidar di Billie Eilish e Rosalia: su Ginger Generation potete ascoltare la canzone scritta per Euphoria!