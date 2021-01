Biden, il discorso di un americano agli americani (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ scattata una sorta di damnatio memoriae del magnate presidente, Donald Trump. Con 17 firme, nel suo primo pomeriggio di lavoro nello Studio Ovale, Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, ha già cancellato buona parte del lascito normativo del suo predecessore. Parlando all’America, Biden predica unità. E incontrando il suo staff, invita tutti a trattarsi con rispetto ed educazione, tratti molto carenti alla Casa Bianca negli ultimi quattro anni: “Se no, vi caccio”, ha detto, forse facendo il verso al boss di The Apprentice. Nel suo ‘Day One blitz’, Biden ha varato una serie di decreti che riguardano pandemia ed economia, clima ed emigrazione, disuguaglianze sociali e relazioni internazionali. Entro la fine del mese, nel giro di dieci giorni, molte delle decisioni di Trump saranno ‘rottamate’: ci sarà il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ scattata una sorta di damnatio memoriae del magnate presidente, Donald Trump. Con 17 firme, nel suo primo pomeriggio di lavoro nello Studio Ovale, Joe, 46esimo presidente degli Stati Uniti, ha già cancellato buona parte del lascito normativo del suo predecessore. Parlando all’America,predica unità. E incontrando il suo staff, invita tutti a trattarsi con rispetto ed educazione, tratti molto carenti alla Casa Bianca negli ultimi quattro anni: “Se no, vi caccio”, ha detto, forse facendo il verso al boss di The Apprentice. Nel suo ‘Day One blitz’,ha varato una serie di decreti che riguardano pandemia ed economia, clima ed emigrazione, disuguanze sociali e relazioni internazionali. Entro la fine del mese, nel giro di dieci giorni, molte delle decisioni di Trump saranno ‘rottamate’: ci sarà il ...

