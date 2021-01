Bianchi difende Insigne: «Anche Maradona sbagliava, ho rischiato l’esonero» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato del rigore sbagliato da Lorenzo Insigne nella finale di Supercoppa contro la Juve Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del rigore sbagliato da Insigne. «Mi vengono i brividi solo al pensiero che qualcuno possa attaccarlo per il penalty sbagliato. Io ho rischiato il licenziamento per un errore di Diego Armando Maradona in Coppa UEFA contro il Tolosa. L’argentino sbagliò dal dischetto. Tutti possono fallire, Anche i più grandi. Può capitare Anche a Insigne». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ottavio, ex allenatore del Napoli, ha parlato del rigore sbagliato da Lorenzonella finale di Supercoppa contro la Juve Ottavio, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del rigore sbagliato da. «Mi vengono i brividi solo al pensiero che qualcuno possa attaccarlo per il penalty sbagliato. Io hoil licenziamento per un errore di Diego Armandoin Coppa UEFA contro il Tolosa. L’argentino sbagliò dal dischetto. Tutti possono fallire,i più grandi. Può capitare». Leggi su Calcionews24.com

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato del rigore sbagliato da Lorenzo Insigne nella finale di Supercoppa contro la Juve ...

Bianchi e Marcheggiani in campo domenica a Crema

Bianchi e Marcheggiani abili e arruolati per domenica a Crema, mentre per Benassi bisognerà aspettare ancora una settimana. Queste le ultime dalla infermeria rossonera, con il dottor Tambellini mai co ...

