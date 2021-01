Bette Midler celebra la fine della presidenza Trump con il video satirico Goodbye | Donnie

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L'attricehato ladei quattro annicon unintitolatosulle note di Hello, Dolly.ha volutore ladi Donaldcon unintitolato. Il filmatoè stato creato da Meidas Touch, gruppo da molto attivo per criticare i comportamenti del miliardario che è rimasto per quattro anni alla guida degli Stati Uniti. Poche ore prima dell'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, online è stato condiviso il ...