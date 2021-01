Bergamo: non si ferma all'alt e investe con motorino agente polizia locale, arrestato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia locale a Bergamo per non essersi fermato all'alt e per aver investito in motorino un agente. L'uomo, alla guida del motorino ubriaco e senza assicurazione, non si è fermato al segnale della polizia locale ed è scappato. Ne è nato un inseguimento, ma l'uomo, finito in una strettoia, non è riuscito a evitare uno degli agenti e lo ha investito, procurandogli una contusione al ginocchio. Il 36enne è stato fermato e sottoposto alla prova dell'etilometro ed è risultato avere un livello di alcool molto al di sopra dei valori di legge. E' stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 36 anni è statodallaper non essersito all'alt e per aver investito inun. L'uomo, alla guida delubriaco e senza assicurazione, non si èto al segnale dellaed è scappato. Ne è nato un inseguimento, ma l'uomo, finito in una strettoia, non è riuscito a evitare uno degli agenti e lo ha investito, procurandogli una contusione al ginocchio. Il 36enne è statoto e sottoposto alla prova dell'etilometro ed è risultato avere un livello di alcool molto al di sopra dei valori di legge. E' statocon l'accusa di resistenza a pubblico ...

