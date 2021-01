Benevento-Torino domani in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildi Simone Inzaghi ospita ildi Davide Nicola, da poco chiamato sulla panchina granata in seguito all’esonero di Giampaolo, nell’anticipo della diciannovesima giornata di. Avvio di stagione horror per ilche si trova al terzultimo posto in piena zona retrocessione ad un punto dal Cagliari quartultimo, mentre discorso diverso per i padroni di casa che fino ad ora sono stati capaci di collezionare 21 punti e si trovano all’undicesimo posto lontani dalla zona calda. Appuntamento da non perdere venerdì 22 gennaio alle ore 20:45 al Ciro Vigorito. La partita sarà trasmessa intv da Sky sui canali Sky SportA e Sky Sport, mentre losarà disponibile su Sky Go. SportFace.