Belen incinta del 25enne hair stylist, De Martino conferma e lancia la bomba (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La seconda gravidanza di Belen Rodriguez è ormai stata data per ufficiale e insieme al nuovo compagno, Antonino Spinalbese (leggi qui). I due stanno insieme da poco, ma sin da subito e da parte di entrambi è stato fatto per tutelare la loro storia, che appare a oggi particolarmente concreta e pronta al grande salto. La Rodriguez sarebbe al quarto mese di gravidanza e – come riporta il settimanale Oggi – il nascituro dovrebbe venire alla luce proprio nei mesi vicini alla nuova estate 2021. L’hair stylist Spinalbese, nonostante la differenza d’età con la showgirl (lei 36 anni, lui 25) e il breve tempo a disposizione, si è da subito integrato all’interno della famiglia Rodriguez. Soprattutto, Belen ha voluto costituire un rapporto solito tra il fidanzato e il figlio Santiago, nato nel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La seconda gravidanza diRodriguez è ormai stata data per ufficiale e insieme al nuovo compagno, Antonino Spinalbese (leggi qui). I due stanno insieme da poco, ma sin da subito e da parte di entrambi è stato fatto per tutelare la loro storia, che appare a oggi particolarmente concreta e pronta al grande salto. La Rodriguez sarebbe al quarto mese di gravidanza e – come riporta il settimanale Oggi – il nascituro dovrebbe venire alla luce proprio nei mesi vicini alla nuova estate 2021. L’Spinalbese, nonostante la differenza d’età con la showgirl (lei 36 anni, lui 25) e il breve tempo a disposizione, si è da subito integrato all’interno della famiglia Rodriguez. Soprattutto,ha voluto costituire un rapporto solito tra il fidanzato e il figlio Santiago, nato nel ...

MimmoCantatore : Questa cosa di Belen incinta non ci voleva ora. - goddessofnight_ : E io scopro solo adesso che Belen è incinta - Lucyfero75 : Alla lista delle cose di cui vi passa per il cazzo aggiungere Belen è incinta. Prego. - Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta di Antonino Spinalbese: secondo figlio in arrivo per la showgirl -