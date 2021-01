Belen col pancione? Dicono che Stefano non l’abbia presa bene e lei chiarisce (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 21 gennaio 2021)Rodriguez è incinta, aspetta un figlio da Antonino Spinalbese e sull’ultimapostata su Instagramsi veda anche ilma la realtà è che lei non ha ancora confermato, così come non ha smentito (). Qualcosa però l’ha detta ed è la risposta alla copertina della rivista Oggi, questa settimana appare ancheche avrebbe detto di essere felicissima perché non desiderava altro dalla vita. Niente di vero, la showgirl argentina sulle sue storie Instagram ha appena smentito. Ha vouito precisare do non avere mai lasciato nessuna dichiarazione a nessun settimanale, riferendosi ovviamente alla sua presunta gravidanza.quindi non ha detto che non è incinta ma ha solo detto che quel virgolettato su Oggi non le appartiene. Quindi, non sappiamo se ...