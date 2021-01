BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 22 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 21 gennaio 2021)di22: Donna (Jennifer Gareis) teme per Hope (Annika Noelle) dopo che Brooke (Katherine Kelly Lang) le ha confidato il piano della giovane per imbrogliare Thomas (Matthew Atkinson). Mentre Liam (Scott Clifton) non ha negato le proprie reticenze ad adottare Douglas (Henry Joseph Samiri), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dichiara sia sbagliato voler estromettere Thomas dalla vita del nipote, nonostante gli errori che anche lei non gli perdona. La ragazza, inoltre, inizia a trovare un po’ troppo ossessivo l’attaccamento di Hope al bambino. Le fantasie di Shauna (Denise Richards) su Ridge (Thorsten Kaye) sembrano essere sempre più traducibili in realtà. Thomas, sperando chiaramente di avere un giorno un’altra chance con Hope, ha ...