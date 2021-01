Beautiful anticipazioni | Hope disposta a tutto | anche a concedersi?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Shauna ha capito che Ridge può essere conquistato,se a piccoli passi. E così decide di stare al suo fianco prima come una amica ma piano piano, si avvicinerà a lui facendogli capire che potrebbe essercialtro. E’ questo il suo piano di azione…Ma che cosa succederà nella prossima puntata di? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 gennaio 2021. Vi ricordiamo cheva in onda tutti i giorni. Dopo la puntata del venerdì ci aspettasabato e domenica… Ma torniamo a Los Angeles dove in casa Forrester è in corso una festa di Halloween alla qualesta partecipando senza aver detto a Liam quelle che sono le sue reali intenzioni. La giovane Logan però non sa che Liam non si è fermato ...