**Bce: Lagarde, ‘nostri interventi sono flessibili, pronti a tutto’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. – (Adnkronos) – “Non escludiamo niente, siamo pronti ad adattare tutti i nostri strumenti, in una direzione o quella opposta, se sarà necessario. Non posso dirlo più chiaramente di così”. Così la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo, ribadisce l’estrema “flessibilità” dell’approccio dell’Eurotower dinanzi alla crisi, incluso un aumento – o una riduzione – delle “dimensioni degli acquisti”. “La flessibilità è la parola chiave” sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. – (Adnkronos) – “Non escludiamo niente, siamoad adattare tutti i nostri strumenti, in una direzione o quella opposta, se sarà necessario. Non posso dirlo più chiaramente di così”. Così la presidente della Bce Christinein conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo, ribadisce l’estrema “tà” dell’approccio dell’Eurotower dinanzi alla crisi, incluso un aumento – o una riduzione – delle “dimensioni degli acquisti”. “Latà è la parola chiave” sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : La Banca Centrale Europea lascia i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui deposi… - Agenzia_Ansa : La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi a zero. #Lagarde: 'Serve ancora sostegno monetario'. Conferenza stam… - MediasetTgcom24 : Bce, Lagarde: serve ancora ampio sostegno monetario #Bce - Radio1Rai : ?? #Bce Presidente #Lagarde: Ripresa più probabile nella seconda metà dell’anno. Quadro resta incerto, misure fiscal… - klaretta2006 : RT @mastrobradipo: una conferenza stampa surreale, in cui nessuno ha fatto una domanda sull'italia. mi ero prenotata per farla ovviamente,… -