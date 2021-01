**Bce: Lagarde, da pandemia ancora forti rischi a economia Eurozona** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. – (Adnkronos) – Anche se “la campagna di vaccinazioni rappresenta una importante pietra miliare” nella lotta al coronavirus “la pandemia continuna a porre gravi rischi all’economia con la ripresa dei contagi e i prolungati lockdown che stanno danneggiando l’attività”. Lo ha affermato la presidente della Bce Christine Lagarde nella dichiarazione introduttiva della conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio Direttivo che ha confermato tutte le misure adottate a dicembre. “Anche se il settore manifatturiero tiene, quello dei servizi resta molto danneggiato” dagli effetti delle chiusure, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. – (Adnkronos) – Anche se “la campagna di vaccinazioni rappresenta una importante pietra miliare” nella lotta al coronavirus “lacontinuna a porre graviall’con la ripresa dei contagi e i prolungati lockdown che stanno danneggiando l’attività”. Lo ha affermato la presidente della Bce Christinenella dichiarazione introduttiva della conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio Direttivo che ha confermato tutte le misure adottate a dicembre. “Anche se il settore manifatturiero tiene, quello dei servizi resta molto danneggiato” dagli effetti delle chiusure, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : La Banca Centrale Europea lascia i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui deposi… - Agenzia_Ansa : La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi a zero. #Lagarde: 'Serve ancora sostegno monetario'. Conferenza stam… - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: Bce, Lagarde: serve ancora ampio sostegno monetario #Bce - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Bce, Lagarde: serve ancora ampio sostegno monetario #Bce - blidonni : RT @mastrobradipo: #lagarde anche quando avremo un euro digitale, coesisterà con le banconote, che non spariranno mai #bce -