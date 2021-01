Bayer Leverkusen-Wolfsburg: pronostico e in tv (Di giovedì 21 gennaio 2021) nerdi 22 gennaio 2021,con calcio di inizio alle ore 20.30, è in programma Bay verkusen-Wolfsburg, match valido per diciottesima giornata di Bundesliga 020/2021. Come arrivano le squadre?Le due compagini arrivano a questo appuntamento separate da soli tre punti in quanto occupano rispettivamente la seconda e la quarta posizione in classifica. I padroni di casa, dopo la ripresa, hanno perso contro il Bayern Monaco ma si sono ripresi nel turnoprecedente superando di misura il Borussia Dortmund. Il Wolfsburg, che nel turno precedente hanno battuto in trasferta il Mainz, sognano lo sgambetto agli avversari per agganciarli al secondo posto. Bayer Leverkusen-Wolfsburg: Le probabili formazioni Il tecnico dei padroni di casa si affiderà sempre al classico 4-3-3, con il tridente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) nerdi 22 gennaio 2021,con calcio di inizio alle ore 20.30, è in programma Bay verkusen-, match valido per diciottesima giornata di Bundesliga 020/2021. Come arrivano le squadre?Le due compagini arrivano a questo appuntamento separate da soli tre punti in quanto occupano rispettivamente la seconda e la quarta posizione in classifica. I padroni di casa, dopo la ripresa, hanno perso contro iln Monaco ma si sono ripresi nel turnoprecedente superando di misura il Borussia Dortmund. Il, che nel turno precedente hanno battuto in trasferta il Mainz, sognano lo sgambetto agli avversari per agganciarli al secondo posto.: Le probabili formazioni Il tecnico dei padroni di casa si affiderà sempre al classico 4-3-3, con il tridente ...

