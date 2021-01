Bassetti: 'La mascherina migliore? La Ffp2' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid - 19 della Liguria, ha spiegato - perché ancora, dopo quasi un ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid - 19 della Liguria, ha spiegato - perché ancora, dopo quasi un ...

Sulla chirurgica, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: "Se indossata male non filtra ciò che arriva dall'esterno" ...

Varianti covid, basta mascherina chirurgica o serve Ffp2?

Contro le varianti di coronavirus basta la mascherina chirurgica o serve una protezione superiore, come la Ffp2? "Una delle misure che si possono prendere subito per rallentare la diffusione della var ...

