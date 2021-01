Basket: Milano non perdona, Olimpia travolgente. Bayern al tappeto, quarta vittoria di fila in Eurolega 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vola sempre più in alto l’Olimpia AX Armani Exchange Milano. La squadra di Ettore Messina coglie una vittoria di proporzioni enormi contro il Bayern Monaco nella 21a giornata di Eurolega 2020-2021: un 75-51 che non ammette repliche. Si tratta del quarto successo consecutivo dei meneghini, che dominano totalmente la partita con i 14 punti di Sergio Rodriguez, i 12 di Kevin Punter, gli 11 di Riccardo Moraschini e i 10 di Zach LeDay. Ritorno amaro in Italia per Andrea Trinchieri, con il solo Jalen Reynolds a superare la doppia cifra (12 punti); 8 per Diego Flaccadori, ultimo quarto quasi tutto in campo per Sasha Grant. Da sottolineare il fatto che Milano sia priva di quattro giocatori: Shavon Shields, Michael Roll, Vladimir Micov e Jeff Brooks. Passano più di due minuti ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vola sempre più in alto l’AX Armani Exchange. La squadra di Ettore Messina coglie unadi proporzioni enormi contro ilMonaco nella 21a giornata di2020-: un 75-51 che non ammette repliche. Si tratta del quarto successo consecutivo dei meneghini, che dominano totalmente la partita con i 14 punti di Sergio Rodriguez, i 12 di Kevin Punter, gli 11 di Riccardo Moraschini e i 10 di Zach LeDay. Ritorno amaro in Italia per Andrea Trinchieri, con il solo Jalen Reynolds a superare la doppia cifra (12 punti); 8 per Diego Flaccadori, ultimo quarto quasi tutto in campo per Sasha Grant. Da sottolineare il fatto chesia priva di quattro giocatori: Shavon Shields, Michael Roll, Vladimir Micov e Jeff Brooks. Passano più di due minuti ...

