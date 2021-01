Barone: «Un nuovo colpo dopo Kokorin? Stiamo lavorando…» – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi: queste le sue parole sul mercato viola Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni all’uscita da Palazzo Parigi, dove si è tenuta l’assemblea di Lega. «Kokorin? Stiamo lavorando, non abbiamo ancora ufficializzato niente. Stiamo lavorando. Un nuovo colpo? Stiamo valutando ogni giorno quello che presenta il mercato» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Joe, direttore generale della Fiorentina, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi: queste le sue parole sul mercato viola Joe, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni all’uscita da Palazzo Parigi, dove si è tenuta l’assemblea di Lega. «lavorando, non abbiamo ancora ufficializzato niente.lavorando. Unvalutando ogni giorno quello che presenta il mercato» Leggi su Calcionews24.com

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato all'uscita da Palazzo Parigi: queste le sue parole sul mercato viola ...

Dalla alte cariche ai rappresentanti che guidino la nuova media company: il dirigente della Fiorentina si candida per un ruolo da consigliere ...

