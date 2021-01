Bari, Auteri dopo le critiche: 'Dobbiamo fare di più, ma basta negatività' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bari - "L'ambiente è spesso insoddisfatto. Bari ha grande prestigio ma viene da fallimenti e calcioscommesse. Ora siamo in una categoria difficile , stretta per la tifoseria. La realtà dice che stiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021)- "L'ambiente è spesso insoddisfatto.ha grande prestigio ma viene da fallimenti e calcioscommesse. Ora siamo in una categoria difficile , stretta per la tifoseria. La realtà dice che stiamo ...

