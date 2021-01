Barella: «Conte mi ha aiutato a fare il salto di qualità» – VIDEO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nicolò Barella ha parlato anche del rapporto con Antonio Conte nella lunga intervista rilasciata a DAZN Nicolò Barella ha parlato del rapporto che ha con Antonio Conte nella lunga intervista rilasciata a DAZN. Le sue parole. «Abbiamo un bel rapporto, lui è uno abbastanza diretto come me: ci diciamo le cose in faccia. Mi ha aiutato tanto nella mia crescita e quindi gli devo tanto perché ha creduto in me. Devo tanto anche ad altri tecnici, ma Conte mi ha fatto fare il step che mi serviva per fare bene in una grande squadra. All’inizio ho fatto fatica perché non è stato facile, ma Conte col suo atteggiamento mi ha fatto sentire più tranquillo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nicolòha parlato anche del rapporto con Antonionella lunga intervista rilasciata a DAZN Nicolòha parlato del rapporto che ha con Antonionella lunga intervista rilasciata a DAZN. Le sue parole. «Abbiamo un bel rapporto, lui è uno abbastanza diretto come me: ci diciamo le cose in faccia. Mi hatanto nella mia crescita e quindi gli devo tanto perché ha creduto in me. Devo tanto anche ad altri tecnici, mami ha fattoil step che mi serviva perbene in una grande squadra. All’inizio ho fatto fatica perché non è stato facile, macol suo atteggiamento mi ha fatto sentire più tranquillo» Leggi su Calcionews24.com

