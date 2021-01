Barbara D’Urso contro Pierpaolo Pretelli, la critica: “Ci sono rimasta male” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Barbara D’Urso arrabbiata con Pierpaolo: il motivo Martedì Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo ha dato buca a Barbara D’Urso. Inizialmente infatti, il ventenne doveva essere ospite a Pomeriggio Cinque. Tuttavia il giovane è rimasto a Roma dopo il duro confronto che ha avuto la sera precedente col consanguineo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico, l’ex Velino di Striscia la Notizia gli ha chiesto per l’ennesima volta di non andare più sul piccolo schermo a parlare della sua vita. Una richiesta che ha fatto arrabbiare moltissimo Lady Cologno. Quest’ultima infatti, si è domandata come sia possibile che la nuova fiamma di Giulia Salemi concorrente del GF Vip 5 ignori come funzioni la televisione. “Sa cosa vuol dire stare nella Casa e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 21 gennaio 2021)arrabbiata con: il motivo Martedì Giulio, fratello minore diha dato buca a. Inizialmente infatti, il ventenne doveva essere ospite a Pomeriggio Cinque. Tuttavia il giovane è rimasto a Roma dopo il duro confronto che ha avuto la sera precedente col consanguineo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Nello specifico, l’ex Velino di Striscia la Notizia gli ha chiesto per l’ennesima volta di non andare più sul piccolo schermo a parlare della sua vita. Una richiesta che ha fatto arrabbiare moltissimo Lady Cologno. Quest’ultima infatti, si è domandata come sia possibile che la nuova fiamma di Giulia Salemi concorrente del GF Vip 5 ignori come funzioni la televisione. “Sa cosa vuol dire stare nella Casa e ...

