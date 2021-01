Bar e ristoranti chiusi ma…assembramenti al centro commerciale per l’ultimo modello di Nike: ressa da Euroma2 per le scarpe alla moda (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che siano le scarpe della Lidl vendute a un prezzo stracciato o quelle della Nike all’ultima moda questo non sembra importare. Perché se c’è una cosa, a quanto pare, certa è che gli assembramenti ci sono stati e continuano a esserci. Questa mattina una folla di adolescenti (e non solo) ha preso “d’assalto” il centro commerciale Euroma 2. In barba a tutte le restrizioni e a quel distanziamento sociale che da quasi un anno ci viene ripetuto come se fosse un mantra. Mascherine sì, ma ressa per acquistare l’ultimo modello delle sneakers della Nike. Sembra assurdo, eppure è quello che è successo questa mattina nel noto centro commerciale della Capitale. Tanti i giovani ragazzi in fila all’alba quando ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Che siano ledella Lidl vendute a un prezzo stracciato o quelle dellaall’ultimaquesto non sembra importare. Perché se c’è una cosa, a quanto pare, certa è che gli assembramenti ci sono stati e continuano a esserci. Questa mattina una folla di adolescenti (e non solo) ha preso “d’assalto” ilEuroma 2. In barba a tutte le restrizioni e a quel distanziamento sociale che da quasi un anno ci viene ripetuto come se fosse un mantra. Mascherine sì, maper acquistaredelle sneakers della. Sembra assurdo, eppure è quello che è successo questa mattina nel notodella Capitale. Tanti i giovani ragazzi in fila all’alba quando ancora ...

ladyonorato : A Trastevere, ristoranti e bar chiusi mentre i minimarket e i kebabari affollatissimi fanno affari d’oro, senza nes… - LegaSalvini : ++ BAR, RISTORANTI, PALESTRE CHIUSI... MA CONTE TUTTO OK?! ++ - 6000sardine : Più di 500 morti al giorno, centinaia di ragazzi e ragazze speranzosi di tornare a scuola, migliaia di teatri, cine… - Failbetter6 : RT @PatroniAndrea: Viste le modalità di propagazione del #COVID19, aprire in sicurezza bar e ristoranti è un ossimoro. Posso capire che lo… - CorriereCitta : Bar e ristoranti chiusi ma…assembramenti al centro commerciale per l’ultimo modello di Nike: ressa da Euroma2 per l… -