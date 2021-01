Bar aperto, qualcuno segnala e si presentano gli agenti: multa da 400 euro (Di giovedì 21 gennaio 2021) La protesta “io non apro” dei bar italiani ha portato molti degli esercenti dei locali che hanno aderito a ricevere una multa salata: l’ultimo caso succede a Noventa. I titolari dei bar e i gestori dei locali, disperati per le nuove chiusure del Governo Conte, sono disposti a tutto pur di manifestare il loro disappunto verso le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) La protesta “io non apro” dei bar italiani ha portato molti degli esercenti dei locali che hanno aderito a ricevere unasalata: l’ultimo caso succede a Noventa. I titolari dei bar e i gestori dei locali, disperati per le nuove chiusure del Governo Conte, sono disposti a tutto pur di manifestare il loro disappunto verso le L'articolo proviene da Leggilo.org.

lauramjj58 : #lariachetirala7 ... #Bassetti... ci sta dicendo chee adesso c’è la variante Brasiliana??!!..mò non è ancora passat… - CCavaioni : RT @Belzebu6663: Che differenza c'è tra il bar sotto casa che deve chiudere alle 18.00 e il bar dell'autogrill aperto H24? Quello dell'auto… - PippoMM1 : @lallodj Guarda l'aspetto positivo. Il bar era aperto???? - GaddoniGaddo : @furioso_george @sscnapoli Furioso sei bello come il sole, ma mi piace leggerti mi piace pure leggere i tuoi grandi… - Likedive : @dangdaide @ItaliaViva @matteorenzi Noto che non ha nemmeno aperto il link di Wiki relativo a Lotti ed è passato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar aperto Bar aperto fuori orario e assembramenti nel locale, sanzioni per il titolare e 5 clienti BlogSicilia.it Carpi Lo chef guarito dal Covid «Ristoratori, non aprite»

o chef Francesco Esposito, carpigiano, 53 anni, ha provato sulla sua pelle che cosa significa il Covid. «Il Governo ha sbagliato a imporre la chiusura a ristoranti e bar, ma è ugualmente sbagliato ten ...

Il pasticciere-artista si ingrandisce: a Livorno apre il terzo locale e cerca personale

Ha aperto il terzo locale: 16 dipendenti e nuova scommessa. «Zona da valorizzare. La pandemia? Dallo Stato spiccioli, ma non molliamo» ...

o chef Francesco Esposito, carpigiano, 53 anni, ha provato sulla sua pelle che cosa significa il Covid. «Il Governo ha sbagliato a imporre la chiusura a ristoranti e bar, ma è ugualmente sbagliato ten ...Ha aperto il terzo locale: 16 dipendenti e nuova scommessa. «Zona da valorizzare. La pandemia? Dallo Stato spiccioli, ma non molliamo» ...